Παναθηναϊκός: Τι κάνει όταν δεν παίζει ο Ιωαννίδης

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ (6/4) στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των play off της Stoiximan Super league. Οι «πράσινοι», μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα, δεν έχουν αλλά περιθώρια για απώλειες βαθμών. Αναμφίβολα πρόκειται για ένα ματς που θα παίξει καθοριστικό ρόλο σχετικά με την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και του εισιτηρίου για το Champions League. Από αυτό τον «τελικό», θα λείψει ο αρχηγός του «τριφυλλιού», Φώτης Ιωαννίδης, καθώς δέχτηκε κόκκινη κάρτα την προηγούμενη αγωνιστική.

Σίγουρα όταν πας να παίξεις ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, ο πρώτος που δεν θέλεις να λείψει είναι ο αρχηγός σου. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ο Φώτης, καταφέρνει να είναι πάντα καθοριστικός κόντρα στην ΑΕΚ, ειδικά εντός έδρας. Στις τελευταίες 3 συναντήσεις των δυο ομάδων με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό, είχε συμμετοχή στα γκολ είτε ως σκόρερ είτε μοιράζοντας ασίστ.

Πηγή: skai.gr

