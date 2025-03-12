Και η ρεβάνς του γερμανικού εμφυλίου στους «16» του Champions League εξελίχτηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με την Μπάγερν Μονάχου να νικά 2-0 τη Λεβερκούζεν εκτός έδρας και να περνά με συνολικό σκορ 5-0 στα προημιτελικά, εκεί όπου θα κοντραριστεί με την Ίντερ.

Οι «ασπιρίνες» είχαν ένα βουνό να ανέβουν μετά την τριάρα του πρώτου αγώνα και δεν κατάφεραν να απειλήσουν όσο θα ήθελαν τη βαυαρική εστία, με τους παίκτες του Βενσάν Κομπανί να έχουν τις σημαντικότερες ευκαιρίες στο πρώτο μέρος.

Εντέλει, στο 52' ήρθε και το 1-0 για τη rekordmeister, με τον Κίμιχ να βρίσκει με εκτέλεση φάουλ τον Κέιν, που εξ επαφής άνοιξε το σκορ και έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες ανατροπή είχαν οι γηπεδούχοι.

Η Λεβερκούζεν έψαξε την άμεση ισοφάριση αλλά απέτυχε να μετουσιώσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε σε γκολ, με την Μπάγερν να σφραγίζει τη νίκη και την πρόκριση με εξαιρετικό, μονοκόμματο τελείωμα του Ντέιβις στο 71'.

Κάπως έτσι, οι Βαυαροί εξασφάλισαν την παρουσία τους στην οκτάδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, με τις «ασπιρίνες» από τη μεριά τους να μένουν εκτός Ευρώπης, φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

