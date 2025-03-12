Καμβάς το χορτάρι του «Μονζουίκ», καλλιτέχνες οι Ραφίνια και Λαμίν Γιαμάλ και πρόκριση για την υπέροχη Μπαρτσελόνα! Σε ένα ματς με τρομερό πρώτο ημίχρονο στην Καταλονία, οι «μπλαουγκράνα» με πρωταγωνιστές τους δυο τρομερούς εξτρέμ της έφραξε τον δρόμο του Βαγγέλη Παυλίδη για τα προημιτελικά του Champions League, επικρατώντας της Μπενφίκα 3-1 παίρνοντας την πρόκριση!

Ασίστ και δυο γκολ από τον φανταστικό Βραζιλιάνο που έφτασε τα 47 γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα «πιάνοντας» τον θρυλικό Ρονάλντο. Στα 27 γκολ και τις 19 ασίστ ο Ραφίνια, 12 τέρματα και 17 ασίστ για τον τρομερό Γιαμάλ που εξακολουθεί να τραβά επάνω του τα βλέμματα. Ο Οταμέντι ήταν ο παίκτης που ισοφάρισε για την Μπενφίκα, η οποία δεν απείλησε ιδιαίτερα την Μπαρτσελόνα και πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα.

Στους «8», η ομάδα του Χάνσι Φλικ, θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα πάρει την πρόκριση από το ισορροπημένο ματς της Ντόρτμουντ με τη Λιλ.

