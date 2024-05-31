Tη σημαντικότερη, ίσως, κίνηση της ιστορίας της ολοκλήρωσε η Φενέρμπαχτσε!

Μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο επίκειται να ανακοινώσει την Παρασκευή (31/5) για τα επόμενα δυο χρόνια!

Ο Πορτογάλος τεχνικός, λίγους μήνες μετά την απομάκρυνση του από τον πάγκο της Ρόμα, προτίμησε να μείνει μακριά από τους πάγκους, ωστόσο σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο οποίος έχει και στενές σχέσεις με το περιβάλλον του «Special One», το deal ανάμεσα στις δυο πλευρές, επετεύχθη με μοναδική πλέον εκκρεμότητα να είναι η επισημοποίηση της έναρξης συνεργασίας!

Bασικός διαμεσολαβητής στην επίτευξη της συμφωνίας ήταν ο συμπατριώτης του Μουρίνιο και τεχνικός διευθυντής της Φενέρμπαχτσε, Μάριο Μπράνκο.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Αλί Κοτς, μαζί με τον Ατζούν, θα μεταβούν στο Λονδίνο προκειμένου να συναντήσουν τον Ζοσέ Μουρίνιο και να παρακολουθήσουν μαζί τον τελικό του Champions League, ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως υποστηρίζει ο Γιαγκίζ Σαμπουντζίογλου!

Έτσι η Φενέρμπαχτσε θα γίνει η 10η ομάδα στην καριέρα του «Special One»!

José #Mourinho has reached an agreement with #Fenerbahce for 2 year contract @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 31, 2024

