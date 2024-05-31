Στο Hotel Ερμού και την Άννα Βίσση επέλεξαν να διασκεδάσουν παίκτες του Ολυμπιακού την κατάκτηση του Conference League.

Η γνωστή για τα παναθηναϊκά της αισθήματα τραγουδίστρια αρχικά τους τρόλαρε παίζοντας με την ορχήστρα της τον ύμνο του «τριφυλλιού», αλλά στη συνέχεια έπαιξαν κι αυτόν του Ολυμπιακού.

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που ήταν στην ίδια παρέα με τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο, είχαν μαζί τους και την κούπα.

«Πού είναι οι security να τους κατεβάσουν;», είπε αστειευόμενη η Άννα Βίσση κάνοντας μια κίνηση να… πάρει την κούπα από τα χέρια τους.

«Σήμερα είναι η μέρα μας. Αυτή η κούπα είναι για την Ελλάδα. Πρέπει να χαρούμε όλοι μαζί. Τη φέραμε σε ελληνικά χώματα και θα κάνουμε κερκίδα όλοι μαζί, θέλετε δε θέλετε», απάντησε ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, που στη συνέχεια έκανε «όλε-όλε» με τους θαμώνες του μαγαζιού σηκώνοντας την κούπα.

