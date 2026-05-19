Ένα... βήμα πριν την επιστροφή ο Μουρίνιο: Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβαλε τα 3 εκατ. ρήτρα στην Μπενφίκα

Ζοσέ Μουρίνιο

Το προτελευταίο βήμα για τη μεγάλη επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε την Τρίτη (19/5), καθώς όπως αποκάλυψε το ιταλικό «Sky Sports», η διοίκηση των Μαδριλένων κατέβαλε τη ρήτρα των 3 εκατ. ευρώ που υπήρχε ως buy out στο συμβόλαιο του «Special One» με την Μπενφίκα.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι να υπογράψει ο Μουρίνιο το συμβόλαιό του με τη «βασίλισσα» το οποίο θα έχει διάρκεια για 2+1 χρόνια, με την οψιόν επέκτασης να «ενεργοποιείται», εφόσον κατακτήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης το πρωτάθλημα είτε του 2027, είτε του 2028.

Ο Μουρίνιο κάθισε στον πάγκο των «μερένχες» την τριετία 2010-13, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο και ένα Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

