Ο Μανουέλ Νόιερ θα είναι παρών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο πολύπειρος πορτιέρε επιστρέφει στα «πάντσερ» στην ηλικία των 40 ετών και... παίρνει πίσω την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι τον χρειάζονται.

Μέσα στη φετινή σεζόν ο κίπερ της Μπάγερν έδειξε την τρομερή κατάσταση στην οποία έχει καταφέρει να διατηρηθεί, οι προημιτελικοί του Champions League με τη Ρεάλ ήταν από τα highlights της χρονιάς του και τώρα θα βρεθεί για τελευταία φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

Δείτε όσους απαρτίζουν την αποστολή:

