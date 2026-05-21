Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο 40χρονος Νόιερ επέστρεψε από την... απόσυρση για να παίξει στο Μουντιάλ

Στην ηλικία των 40 ετών, αλλά έχοντας αποδείξει και τη φετινή σεζόν πως διατηρείται σε τρομερή κατάσταση, ο Νόιερ επέστρεψε στην εθνική Γερμανίας για να παίξει στο Μουντιάλ του 2026

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Μανουέλ Νόιερ

Ο Μανουέλ Νόιερ θα είναι παρών και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Ο πολύπειρος πορτιέρε επιστρέφει στα «πάντσερ» στην ηλικία των 40 ετών και... παίρνει πίσω την απόσυρσή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του, από τη στιγμή που κατάλαβε ότι τον χρειάζονται.

Μέσα στη φετινή σεζόν ο κίπερ της Μπάγερν έδειξε την τρομερή κατάσταση στην οποία έχει καταφέρει να διατηρηθεί, οι προημιτελικοί του Champions League με τη Ρεάλ ήταν από τα highlights της χρονιάς του και τώρα θα βρεθεί για τελευταία φορά στην κορυφαία ποδοσφαιρική σκηνή.

Δείτε όσους απαρτίζουν την αποστολή:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μουντιάλ 2026 Μανουέλ Νόιερ Γερμανία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark