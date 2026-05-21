Ζήσε τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού στο Final-4 της Euroleague στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Η πιο μεγάλη στιγμή, μέχρι την επόμενη, για τον Ολυμπιακό, έφτασε. Οι «ερυθρόλευκοι» διεκδικούν για 4η φορά στην ιστορία τους την Euroleague και ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας… βάζει στο Telekom Center.

Καθημερινά, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας σας μεταφέρει όλα τα νέα, μέχρι την Παρασκευή (22/05), στις 18:00, που η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα τεθεί αντιμέτωπη της Φενέρμπαχτσε. Τρεις ώρες αργότερα, στον άλλον ημιτελικό, παίζουν Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια. Στην περιγραφή οι Νίκος Ζέρβας και Χρήστος Ρομπόλης.

Μετά το τέλος των ματς, ακολουθούν σχόλια, δηλώσεις και οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε την Παρασκευή (22/05) στις 18:00, στους… 94,6!

Ζήσε όλη τη δράση του final-4 στον bwinΣΠΟΡ FM!



