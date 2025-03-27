Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκαν οι Γιουρτσεβέν και Όσμαν ενόψει Παρί

Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Παρί - Τόσο ο Τσέντι Όσμαν, όσο και ο Ομέρ Γιουρτσεβέν, προπονήθηκαν με την ομάδα

Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκαν οι Γιουρτσεβέν και Όσμαν ενόψει Παρί

Μετά την σπουδαία ανατροπή στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (26/03), ο Παναθηναϊκός AKTOR προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα στο ΟΑΚΑ, ενόψει της αυριανής (28/03, 21:15) εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Παρί για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Η προπόνηση επιφύλασσε και δύο ευχάριστα νέα για τους «πράσινους», αφού, ο Εργκίν Αταμάν, είδε τόσο τον Τσέντι Όσμαν, όσο και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, δείχνοντας πως ανεβάζουν «στροφές».



Πλέον, το ερώτημα είναι αν, είτε και οι δύο Τούρκοι, είτε ο ένας εξ αυτών, θα μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι για το ματς με τους Γάλλους. Θυμίζουμε πως σταθερά εκτός παραμένουν οι Λεσόρ, Παπαπέτρου και Γκριγκόνις.




Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Ευρωλίγκα Μακάμπι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark