Παναθηναϊκός AKTOR: Προπονήθηκαν οι Γιουρτσεβέν και Όσμαν ενόψει Παρί

Μετά την σπουδαία ανατροπή στο Βελιγράδι επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ το βράδυ της Τετάρτης (26/03), ο Παναθηναϊκός AKTOR προπονήθηκε σήμερα το απόγευμα στο ΟΑΚΑ, ενόψει της αυριανής (28/03, 21:15) εντός έδρας αναμέτρησης κόντρα στην Παρί για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.



Η προπόνηση επιφύλασσε και δύο ευχάριστα νέα για τους «πράσινους», αφού, ο Εργκίν Αταμάν, είδε τόσο τον Τσέντι Όσμαν, όσο και τον Ομέρ Γιουρτσεβέν να παίρνουν μέρος στο πρόγραμμα, δείχνοντας πως ανεβάζουν «στροφές».

Πλέον, τοείναι αν, είτε και οι δύο Τούρκοι, είτε ο ένας εξ αυτών, θα μπορέσουν να είναι διαθέσιμοι για το ματς με τους Γάλλους. Θυμίζουμε πως σταθερά εκτός παραμένουν οι

