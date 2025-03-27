Κένυα: Σάλος με βίντεο - Φέρεται να απεικονίζει τερματοφύλακα να στήνει αγώνες

Μπορεί στην Ευρώπη το όνομά του να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, ωστόσο στην Κένυα ο Πάτρικ Ματάσι είναι ένας αξιοσέβαστος τερματοφύλακας, με 31 διεθνείς συμμετοχές στο ενεργητικό του.



Παρ' όλα αυτά, ο 37χρονος γκολκίπερ βλέπει το όνομά του να σπιλώνεται, μετά τη διαρροή βίντεο όπου απεικονίζεται να συζητά με αγνώστους για στήσιμο αγώνα!

Ο ποδοσφαιριστής της Κακαμέγκα Χόμποϊς διακρίνεται στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου να μιλά με άντρα το πρόσωπο του οποίου δεν φαίνεται, για πληρωμή που αναμένεται να γίνει στον έμπειρο Κενυάτη.



Για την ώρα δεν έχει γίνει σαφές το πότε βιντεοσκοπήθηκε το εν λόγω βίντεο, ωστόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Kenyan men's national football team goalkeeper Patrick Matasi has been dragged into serious allegations of match-fixing after a secretly recorded video was leaked allegedly showing him negotiating a deal to manipulate the outcome of a Kenyan Premier League (KPL) match.



Matasi,… pic.twitter.com/aX7eVqL58r — Cyprian, Is Nyakundi (@C_NyaKundiH) March 26, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.