Σάλος με βίντεο που φέρεται να απεικονίζει τερματοφύλακα να στήνει αγώνες

Σε μπελάδες έχει μπει Κενυάτης τερματοφύλακας, καθώς κυκλοφόρησε βίντεο όπου διακρίνεται να συζητά για χειραγώγηση αποτελέσματος μαζί με αγνώστους

Κένυα: Σάλος με βίντεο - Φέρεται να απεικονίζει τερματοφύλακα να στήνει αγώνες

Μπορεί στην Ευρώπη το όνομά του να μην είναι ιδιαίτερα γνωστό, ωστόσο στην Κένυα ο Πάτρικ Ματάσι είναι ένας αξιοσέβαστος τερματοφύλακας, με 31 διεθνείς συμμετοχές στο ενεργητικό του.

Παρ' όλα αυτά, ο 37χρονος γκολκίπερ βλέπει το όνομά του να σπιλώνεται, μετά τη διαρροή βίντεο όπου απεικονίζεται να συζητά με αγνώστους για στήσιμο αγώνα!

Ο ποδοσφαιριστής της Κακαμέγκα Χόμποϊς διακρίνεται στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου να μιλά με άντρα το πρόσωπο του οποίου δεν φαίνεται, για πληρωμή που αναμένεται να γίνει στον έμπειρο Κενυάτη.

Για την ώρα δεν έχει γίνει σαφές το πότε βιντεοσκοπήθηκε το εν λόγω βίντεο, ωστόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

