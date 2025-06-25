Μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφές του καλοκαιριού είναι πλέον γεγονός. Ο Λούκα Μόντριτς, ένας από τους κορυφαίους μέσους της σύγχρονης εποχής και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, θα είναι παίκτης της Μίλαν! Όπως επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία είναι οριστική και ο Κροάτης θα φορέσει τα «ροσονέρι» αμέσως μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μεταγραφή αυτή σηματοδοτεί μια νέα σελίδα στην καριέρα του 38χρονου άσου, ο οποίος μετά από μια λαμπρή πορεία με τη Ρεάλ Μαδρίτης μετακομίζει στο Σαν Σίρο για να προσφέρει την τεράστια εμπειρία και ποιότητά του στη Μίλαν. Μια ιδανική προσθήκη για τις φιλοδοξίες των Ιταλών τόσο εντός συνόρων όσο και στην Ευρώπη, που θέλουν να επιστρέψουν στην κορυφή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.