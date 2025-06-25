Η Παρί κατέκτησε το πρωτάθλημα Γαλλίας και οι πανηγυρισμοί στα αποδυτήρια θύμιζαν… τρέλα! Πρωταγωνιστής, ποιος άλλος; Ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός μαέστρος της ομάδας του Τιάγκο Σπλίτερ ήταν ο άνθρωπος που την πήρε στις πλάτες του στον πέμπτο τελικό και την οδήγησε στον θρίαμβο.

Με τη λήξη του αγώνα, το γλέντι μεταφέρθηκε στα αποδυτήρια, όπου το κλίμα ήταν εκρηκτικό. Στην κορύφωση της αποθέωσης, οι συμπαίκτες του Σορτς φώναζαν ρυθμικά «MVP, MVP, MVP», με τον ίδιο να απαντά με μια… θεαματική βουτιά στην πισίνα της εγκατάστασης, παρασύροντας τους πάντες στο ξέφρενο πάρτι.

Ο Σορτς, με τις μυθικές του εμφανίσεις στους τελικούς βοήθησε την Παρί να ανέβει στην κορυφή του γαλλικού μπάσκετ και φεύγει με προορισμό τον Παναθηναϊκό ως θριαμβευτής.

