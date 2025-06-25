Με θέληση να τιμήσει εκείνον τον άνθρωπο που ακόμα και στα 38 του χρόνια κάνει το ποδόσφαιρο να τον ευγνωμονεί που βρίσκεται εντός του και φυσικά κάνει και ολόκληρη την ανθρωπότητα να συνεχίζει να τον απολαμβάνει, η Νιούελς Ολντ Μπόις θεώρησε χρέος της να κάνει κάτι ιδιαίτερο για εκείνον.

Το «10» και το όνομα του Λιονέλ Μέσι κοσμούν πλέον μια από τις εξέδρες του γηπέδου «Μαρσέλο Μπιέλσα», της ομάδας όπου ο Λίο έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και για το οποίο κλαμπ ουδέποτε έκρυψε τη μεγάλη του αγάπη.

Μάλιστα, στο παρελθόν, είχε φορέσει και εμφάνιση της Νιούελς στο «Καμπ Νόου» και την αποκάλυψε κάτω από τη φανέλα του, πανηγυρίζοντας γκολ με την Μπαρτσελόνα.

Ακόμα κι αν ο Μαραντόνα αγωνίστηκε με το κόκκινο και το μαύρο, ο Μέσι είναι... κάτι διαφορετικό για το κλαμπ του Ροσάριο.

It's official. The new stand at the Estadio Marcelo Bielsa will be called...



THE LIONEL MESSI STAND pic.twitter.com/JduhYRACoH — Newell's Old Boys - English News (@Newells_en) June 24, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.