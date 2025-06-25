Ανακοίνωσε τα πρώτα του φιλικά ο Ολυμπιακός

Ανακοίνωση για τα πρώτα φιλικά που θα δώσει στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στις 19/7 απέναντι στην Μπρέντα στις 15:00, ενώ στις 25/7 θα αντιμετωπίσουν τη Νόριτς στις 13:00 και μία μέρα μετά κόντρα στην Άλκμααρ στις 16:00.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τεστ κόντρα στη Νάπολι και τη Λάτσιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.