Ανακοίνωσε τα πρώτα του φιλικά ο Ολυμπιακός

Ανακοίνωση για τα πρώτα φιλικά που θα δώσει στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας εξέδωσε ο Ολυμπιακός.
Οι Πειραιώτες θα αγωνιστούν στις 19/7 απέναντι στην Μπρέντα στις 15:00, ενώ στις 25/7 θα αντιμετωπίσουν τη Νόριτς στις 13:00 και μία μέρα μετά κόντρα στην Άλκμααρ στις 16:00.
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγινε γνωστό από την Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» θα δώσουν τεστ κόντρα στη Νάπολι και τη Λάτσιο.
