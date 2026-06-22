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Μοντέρο-Βαλατσιούνας: «Φωτιά» στα σενάρια, έκαναν like σε post για Ομπράντοβιτς

Η αντίδραση των δύο αθλητών προκάλεσε έντονο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας

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Ζέλικο Ομπράντοβιτς

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό. Μια τεράστια δεδομένα επιστροφή που τάραξε τα νερά της μπασκετικής Ευρώπης. Και προφανώς θα συζητηθεί για πολύ καιρό ακόμα αυτή η προσθήκη του Παναθηναϊκού στη θέση του προπονητή.

Ο Ζαν Μοντέρο και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πάτησαν «like» σε αναρτήσεις της EuroLeague που αφορούν τη μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός μπάσκετ
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