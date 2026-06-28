Μετά τον καύσωνα κεραυνοί και καταιγίδες: Η Γαλλία ζει ένα ασυνήθιστο -και δύσκολο- καλοκαίρι

Έπειτα από ημέρες ακραίου καύσωνα, η Γαλλία -και ειδικά ο βορράς- αντιμετώπισε τη νύχτα που πέρασε κεραυνούς και ισχυρές καταιγίδες, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετοί τραυματίες, σύμφωνα με τη γαλλική Le Monde. Η ζέστη, πάντως, συνεχίζεται ακόμη στα βορειοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η βόρεια Γαλλία είχε τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες τα ξημερώματα της Κυριακή, όπως και μεγάλο μέρος της χώρας.

🟠De nombreuses cellules orageuses formées sur le Centre Val de Loire remontent sur les régions du centre, la Normandie, l'IDF et les Hauts de France. Sous ces orages, très fortes rafales, activité électrique marquée, pluies soutenues et localement de la grêle moyenne à grosse. pic.twitter.com/RWpHbzXAYG — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 27, 2026

Στον νομό Νορ, καταγράφηκαν 405 επεμβάσεις που σχετίζονται με τις καταιγίδες, κυρίως για δέντρα που έπεσαν στο οδικό δίκτυο και πλημμύρες σε κατοικίες. Δύο άτομα τραυματίστηκαν, χωρίς να υπάρχουν λεπτομέρειες για την κατάστασή τους.

Στον νομό Αιν, οι καταιγίδες και οι κεραυνοί συνοδεύτηκαν από ριπές ανέμου που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα. Από τους κεραυνούς ξέσπασαν αρκετές πυρκαγιές.

🟠⛈️ De nombreux départements sont en Vigilance orange orages ce samedi et nécessitent la plus grande prudence. Des phénomènes dangereux sont redoutés (fortes rafales supérieures à 100 km/h, grêle, pluie intense jusqu'à 30/50mm).



Restez informés :

👉 https://t.co/tmD15ys43p pic.twitter.com/LfYMG0HWZr — Météo-France (@meteofrance) June 27, 2026

Οι καιρικές συνθήκες προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος: έως και 56.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα, εκ των οποίων 28.000 παρέμεναν χωρίς ρεύμα και το πρωί της Κυριακής. Καταγράφηκαν επίσης πολλές πτώσεις δέντρων στους δρόμους.

Συνολικά, η πυροσβεστική υπηρεσία στον νομό Αιν πραγματοποίησε 118 επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Στον γειτονικό νομό Σομ, εκκενώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακή το φεστιβάλ Retro C Trop, ενώ περίπου 2.900 άτομα βρίσκονταν εκεί.

🇫🇷 - A thunderstorm hit Paris on the night of Saturday, June 27, after days of extreme heat — Météo-France placed Paris and the Île-de-France region under an orange storm alert, with a "strong stormy breakdown" forecast for the evening.



The storms are the classic violent end to… pic.twitter.com/KQqlqjSCM0 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) June 28, 2026

Οι Αρχές αναφέρουν σημαντικές υλικές ζημιές από πτώσεις δέντρων, αλλά κανέναν τραυματισμό.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, 46 νομοί είχαν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, από τη Χώρα των Βάσκων έως τον Βορρά, σύμφωνα με το Météo-France, το οποίο αναμένει νέα έντονη επιδείνωση του καιρού το απόγευμα και το βράδυ της Κυριακής, από τα Πυρηναία έως το Κεντρικό Οροπέδιο.

Πηγή: skai.gr

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