Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 20χρονος την ώρα που έκλεβε ρεύμα από στύλο

Με το ...καλώδιο στο χέρι πιάστηκε 20χρονος σε οικισμό του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που προσπαθούσε να το συνδέσει σε στύλο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, με σκοπό να ηλεκτροδοτήσει παράνομα πρόχειρο κατάλυμα, στο οποίο διαμένει.

Η παράνομη σύνδεση διακόπηκε άμεσα, καθώς επιπλέον της ρευματοκλοπής συνιστούσε και κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς και ο ίδιος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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