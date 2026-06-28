ΠΑΣΟΚ σε Μητσοτάκη: Ο ελληνικός λαός έχει κάνει απολογισμό των πεπραγμένων σας

Με αιχμηρό τρόπο απαντά το ΠΑΣΟΚ στον απολογισμό του κυβερνητικού έργου που δημοσίευσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του.

Όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς: «Κύριε Μητσοτάκη, δυστυχώς για εσάς έχει κάνει ο ελληνικός λαός τον απολογισμό των πεπραγμένων σας. Όσο και να προσπαθείτε να ωραιοποιήσετε την κατάσταση και να καμουφλάρετε την αλαζονεία της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, η αλήθεια είναι αμείλικτη:

Διεύρυνση κοινωνικών ανισοτήτων, μεταρρυθμιστική άπνοια, διαφθορά, σπατάλη πόρων σε απευθείας αναθέσεις και σε ημέτερους, δυσανάλογα μικρό αναπτυξιακό αποτύπωμα σε σχέση με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που έλαβε η χώρα, ακρίβεια που σπάει ρεκόρ σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, η χαμηλότερη αγοραστική δύναμη πανευρωπαϊκά, απρόσιτη στέγη, απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, εξαπάτηση των συνταξιούχων, καταστροφή του πρωτογενούς τομέα, ελληνικά καλοκαίρια χωρίς διακοπές για τους Έλληνες και αδιαφορία απέναντι στη δημογραφική κρίση».

Και σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς: «Με λίγα λόγια, μια επταετία, που θα μείνει στην ιστορία ως μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Μια επταετία «ευλογία» για τα συμφέροντα και την ολιγαρχία. Επτά χρόνια ήταν αρκετά. Δεν πρέπει να γίνουν οκτώ. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή με το ΠΑΣΟΚ».

«Γιατί η μόνη πολιτική δύναμη που διασφαλίζει τη σταθερότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία, χωρίς εξαρτήσεις από τα συμφέροντα, είναι η ισχυρή δημοκρατική παράταξη», καταλήγει.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.