Με τον Άτλα, τον Τιτάνα της ελληνικής μυθολογίας συγκρίνει τον εαυτό του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε ΑΙ φωτογραφία που ανήρτησε στο Truth Social.

Στην εικόνα απεικονίζεται να κρατά τη Γη στους ώμους ενώ έχει τυλιγμένη πάνω του την αμερικανική σημαία. Στην ανάρτησή του, που δεν έχει περιγραφή, είναι προφανές πως υπονοεί πως όπως ο Άτλας, έτσι και αυτός, πρέπει να επωμιστεί το βάρος του πλανήτη.

Βέβαια, στην ελληνική μυθολογία, ο Άτλας ανέλαβε να κρατά αιώνια στους ώμους τη Γη σαν τιμωρία από τον Δία, καθώς ξεκίνησε εξέγερση, μαζί με άλλους Τιτάνες, κατά των θεών του Ολύμπου.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε από τον Τραμπ μια ημέρα μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον εγκαταστάσεων αποθήκευσης drones στο Ιράν. Η επίθεση έγινε ως αντίποινα μετά από επίθεση εναντίον εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να παραμένει αναζωπυρωμένη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.