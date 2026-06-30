Ο Μάικ Τζέιμς αποχωρεί από τη Μονακό μετά από πέντε χρόνια, στα οποία η ομάδα του Πριγκιπάτου έζησε τις μεγαλύτερες στιγμές της ιστορίας της. Ο σύλλογος ευχαρίστησε τον 36χρονο γκαρντ για όσα έζησαν μαζί.

Η ανακοίνωση:

«Πέντε σεζόν, ένα ανεξίτηλο σημάδι: η ιστορία της ομάδας Μονακό δεν θα μπορούσε να γραφτεί ποτέ χωρίς τον Μάικ Τζέιμς.

Σε ευχαριστούμε για τα συναισθήματα που μας χάρισες. Σε ευχαριστούμε για τις στιγμές που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας. Σε ευχαριστούμε που βοήθησες τον σύλλογό μας να αναπτυχθεί. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον.

Τρεις φορές πρωταθλητής Γαλλίας, νικητής του Λιγκ Καπ και του Γαλλικού Κυπέλλου, δύο συμμετοχές σε Final Four, MVP της EuroLeague, πρώτος σκόρερ όλων των εποχών... Μαζί, γράψαμε τα πιο όμορφα κεφάλαια στην ιστορία της Μονακό.

Ευχαριστούμε, Μάικ Τζέιμς»

5 saisons, une empreinte indélébile : l’histoire de la Roca Team ne s’écrira jamais sans Mike James. 🇲🇨👑



👑 Merci pour les émotions. Merci pour les moments qui resteront gravés. Merci d'avoir contribué à faire grandir notre club. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite. pic.twitter.com/3lgmgFa7Iq — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 30, 2026

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