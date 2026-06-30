Ράστοντερ: «Όταν μου μίλησε ο παππούς μου για τον Παναθηναϊκό ανατρίχιασα»

Γεμάτος αυτοπεποίθηση, ο Εμίλ Ράστοντερ δήλωσε αποφασισμένος να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο νεοαποκτηθείς επιθετικός αποκάλυψε πως ο παππούς του ήταν αυτός που του μίλησε για την ιστορία της νέας του ομάδας.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό ήταν να πάω στον παππού μου και να του το πω. Είναι κι εκείνος φίλαθλος παλιάς σχολής και όταν μου μίλησε για τον σύλλογο και μου είπε κάποια πράγματα, ανατρίχιασα. Όταν είδα το βίντεο στο YouTube και όλα όσα αφορούν στους φιλάθλους, ενθουσιάστηκα. Ανυπομονώ να τους δω στο γήπεδο», ανέφερε.

«Είχα 6-7 συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον προπονητή και ήταν πολύ καλές. Μου είπε πολλά πράγματα για τον σύλλογο και ήταν μια εύκολη απόφαση. Πιστεύω πως ταιριάζω στο αγωνιστικό στυλ και το σύστημα του προπονητή, με το έντονο πρέσινγκ και την υψηλή ένταση. Στο τέλος, λοιπόν, ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί πρόκειται για έναν τεράστιο σύλλογο, τον οποίο ξέρω ότι μπορώ να τον βοηθήσω», πρόσθεσε.

Σκιαγραφώντας το αγωνιστικό του προφίλ είπε: «Όταν είμαι στο γήπεδο δίνω το 120% για την ομάδα και τρέχω συνεχώς. Νομίζω ότι διαθέτω όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Δεν είμαι απλώς ψηλός και δυνατός, αλλά έχω και τεχνική. Μπροστά στην αντίπαλη εστία είμαι ψύχραιμος. Στο τέλος είμαι επιθετικός, η δουλειά μου είναι να πετυχαίνω γκολ και να βοηθώ την ομάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι γεμάτος αυτοπεποίθηση μετά τη σεζόν που έκανα. Ξέρω ότι με τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή μπορώ να προσφέρω πολλές χαρές στους φιλάθλους, με τα γκολ μου και τη σκληρή δουλειά μου».

Ο Ράστοντερ θέλει να βάλει τέλος στα 16 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα για τη νέα του ομάδα. «Έχω μιλήσει ήδη με κάποιους ανθρώπους και μου είπαν γι’ αυτό. Για τα 16 χρόνια που έχουν περάσει χωρίς να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα και για μένα είναι ένα έξτρα κίνητρο. Ειδικά τώρα, που έρχομαι από την Ελβετία με ένα πρωτάθλημα, γνωρίζω τι χρειάζεται. Απαιτείται καθημερινή σκληρή δουλειά κι έχω αυτοπεποίθηση. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός στόχος μου είναι να δώσω στον κόσμο ένα πρωτάθλημα. Αυτό είναι το μοναδικό μου όνειρο. Επίσης θέλω να βελτιώνομαι καθημερινά σε προσωπικό επίπεδο. Μόνο αυτά θέλω».

Τέλος, ανέφερε: «Είχα παρακολουθήσει τον αγώνα με τη Γιουνγκ Μπόις. Δεν ήμουν στο γήπεδο, αλλά τον είδα στην τηλεόραση. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες είναι πάντα κίνητρο. Παίζεις απέναντι στους καλύτερους και αυτό θέλω».

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