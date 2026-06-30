Επιμονή στην τακτική: Build up, πρέσινγκ και κατευθύνσεις από Νίστρουπ

Η δουλειά συνεχίζεται για τον Παναθηναϊκό στο Άπελντοορν της Ολλανδίας με το πρόγραμμα σήμερα να περιλαμβάνει μόνο πρωινή προπόνηση, μια μέρα πριν από το πρώτο φιλικό προετοιμασίας, αυτό με τη Χέλμουτ αύριο στις 18:00.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επιμένει πολύ στην τακτική, γι αυτό και σήμερα δούλεψε ξανά με τους παίκτες του σε αυτό το κομμάτι, όπως κάνει σχεδόν κάθε μέρα στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Ο Δανός θέλει να περάσει τις ιδέες του και να δημιουργήσει τον δικό του Παναθηναϊκό με ξεκάθαρη ποδοσφαιρική ταυτότητα, γι αυτό και δουλεύει πολύ στα τακτικά θέματα.

Στο πρώτο δίτερμα τακτικής οι ομάδες ήταν οι παρακάτω:

Ροζ: Πένια, Λάβδας, Κάτρης, Καλαμπρια, Κυριακόπουλος, Καμαρα, Τσέριν, Γιάγκουσιτς, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη

Πράσινοι: Τσάβες, Τσάπρας, Μπινιάρης, Ινγκασον, Τουμπα, Σιώπης, Τσιριβεγια, Κοντούρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης

Η δουλειά αφορούσε build up και πρέσινγκ με τον Νίστρουπ να κατευθύνει συνεχώς τους παίκτες του για το τι θέλει να κάνουν.

Από τις τοποθετήσεις και τις κινήσεις στους χώρους, μέχρι τον τρόπο σπασίματος της πίεσης με τη συμμετοχή και του τερματοφύλακα.

Ακολούθησε μικρό δίτερμα δυο επαφών με τις παρακάτω ομάδες:

Πράσινοι : Πένια, Ινγκασον, Κάτρης, Καλαμπρια, Τσιριβεγια, Κοντούρης, Μπινιαρης, Αντίνο, Ταμπόρδα, Παντελίδης

Μπλε: Κότσαρης, Λάβδας, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Σιωπης, Τσεριν, Γιάγκουσιτς, Ζαρουρί, Τεττέη

Μπαλαντέρ: Καμαρά

Πηγή: skai.gr

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