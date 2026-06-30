Παναθηναϊκός: Στον ΑΠΟΕΛ και επίσημα ο Λημνιός

Η καριέρα του Δημήτρη Λημνιού με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται κάπου εδώ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να αποχωρεί από το «τριφύλλι» με προορισμό την Κύπρο και συγκεκριμένα τον ΑΠΟΕΛ.

Ο κυπριακός σύλλογος έχει αλλάξει σελίδα και πλέον υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Το συμβόλαιο του Λημνιού είχε ισχύ μέχρι και το καλοκαίρι του 2027, ωστόσο ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και τη νέα του ομάδα, καλύπτοντας μέρος του συμβολαίου του, ωστόσο διατήρησε ένα ποσοστό μεταπώλησης από τα δικαιώματα του παίκτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Δημήτρη Λημνιού στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Δεκέμβριο του 2023. Με τη φανέλα του Τριφυλλιού κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 2024, ενώ κατέγραψε 30 συμμετοχές και σημείωσε ένα γκολ.

Δημήτρη, σ’ ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου».

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