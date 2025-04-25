Μονακό προς Παναθηναϊκό: «Μην αγχώνεστε, το έχετε το 3ο παιχνίδι»

Είναι γνωστή εδώ και καιρό η... συμπάθεια που έχουν τα social media της Μονακό προς τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε, αρκετοί παίκτες της ομάδας, όπως ο Μάικ Τζέιμς, ο Νικ Καλάθης και ο Γιώργος Παπαγιάννης, έχουν φορέσει την πράσινη φανέλα στο παρελθόν.



Μάλιστα, μετά την εντός έδρας ήττα των «πράσινων» από την Εφές στο Game 2 των playoffs της Ευρωλίγκας, οι Μονεγάσκοι εξέφρασαν τη στήριξή τους προς το «τριφύλλι». Συγκεκριμένα, σε ποστάρισμά τους στο «X», έδειξαν σίγουροι για πρόκριση του Παναθηναϊκού παρά αυτό το «στραβοπάτημα».

«Το κεφάλι ψηλά, Παναθηναϊκέ. Το έχετε στο Game 3», έγραψε συγκεκριμένα ο αγγλικός λογαριασμός της Μονακό, συνοδεύοντας το ποστάρισμα με μία φωτογραφία του Μάικ Τζέιμς να αγκαλιάζει τον Λορέντζο Μπράουν.



Δείτε το ποστάρισμα:

Heads up, @Paobcgr, you got this in Game 3 🤜🤛 pic.twitter.com/HsGIk2ZQLb — AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) April 25, 2025

