Αθώοι οι 33 οπαδοί του ΠΑΟΚ για τα επεισόδια στον Άγιο Κωνσταντίνο

Απαλλάχθηκαν από τις κατηγορίες τους οι 33 οπαδοί του ΠΑΟΚ που είχαν συλληφθεί για τα σοβαρότατα επεισόδια στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας έκρινε αθώους λόγω αμφιβολιών τους κατηγορούμενους, για τα επεισόδια που είχαν ξεσπάσει το απόγευμα της Κυριακής 2 Μαρτίου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου, ανάμεσα σε οπαδούς της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, με την ΕΛ.ΑΣ να προχωρά συνολικά σε 100 προσαγωγές.

Η δική ξεκίνησε στις 9 Απριλίου και συνεχίστηκε σήμερα, ενώ μετά από μαραθώνια συνεδρίαση το δικαστήριο αποφάσισε να απαλλάξει τους 33 οπαδούς από τις κατηγορίες, ενώ απομένει η δίκη του ανήλικου οπαδού που παραπέμπεται σε ειδική ακροαματική διαδικασία.

