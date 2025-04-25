Ακόμα μία σπουδαία διάκριση για την Ελισάβετ Τελτσίδου και το ελληνικό τζούντο.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια έγραψε ιστορία το απόγευμα της Παρασκευής του Πάσχα (25/04) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τζούντο που διεξάγεται στην Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία των 70 κιλών.

Έναν χρόνο μετά το ασημένιο στο Ευρωπαϊκό του Ζάγκρεμπ, η Ελληνίδα τζουντόκα έφτασε στην back-to-back κατάκτηση ενός μεταλλίου στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, χάνοντας στον τελικό από την Σόφι Όζμπας από την Ουγγαρία.

Μία ακόμα τεράστια επιτυχία για την Τελτσίδου στη φετινή σεζόν, καθώς, μέσα στην χρονιά είχε κατακτήσει και το χάλκινο στο Grand Slam του Μπακού.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.