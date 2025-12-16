Πέρασαν κιόλας τρία χρόνια από τον χαμό του Σίνισα Μιχαΐλοβιτς.

Ο σπουδαίος μαχητής της ζωής, ένας εκπληκτικός ποδοσφαιριστής και πολύ καλός προπονητής, ένας αγαπητός άνθρωπος για αρκετό κόσμο νικήθηκε από τη λευχαιμία, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στις 16 Δεκεμβρίου του 2022.



Οι κόρες του Βικτόρια και Βιρτζίνια, και η σύζυγός του Αριάνα, τον θυμούνται, όπως κάνουν σχεδόν καθημερινά.



«Σήμερα, πριν από τρία χρόνια, ο υπερήρωάς μου έγινε αόρατος. Θα συνεχίσω όπως με δίδαξες, μπαμπά, το υπόσχομαι. Η δύναμή σου, σήμερα, έγινε δική μου. Σε ευχαριστώ. Πάντα», έγραψε η Βικτόρια, κοινοποιώντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία από τις ημέρες που πάλευε με την ασθένειά του, όντας ξαπλωμένοι ο ένας δίπλα στον άλλον.



Η Βιρτζίνια επέλεξε να ονομάσει το δεύτερο παιδί της Λεόνε Σίνισα, προς τιμήν του πατέρα της. «Ξυπνάω κάθε πρωί», έγραψε, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παιδικά της χρόνια με μια τούρτα γενεθλίων και τον Μιχαΐλοβιτς χαμογελαστό… «ελπίζοντας να είναι απλώς ένα κακό όνειρο. Τρία χρόνια χωρίς εσένα, αλλά εσύ, στις χειρονομίες μου, στο μυαλό μου, στις σκέψεις μου, στις καλές και στις κακές στιγμές, είσαι πάντα εκεί. Δεν θα υπάρξει ούτε μια μέρα που να μην νιώθω ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη, που είχα έναν άντρα σαν εσένα για μπαμπά. Αντίο, μπαμπά, σε αγαπώ απεριόριστα».



Και στη συνέχεια η σύζυγος του Σίνισα, Αριάνα Ραπατσόνι: «Μην θρηνείς την απουσία του, νιώσε κοντά του και μίλα του ξανά. Θα σε αγαπήσει από τον ουρανό όπως σε αγάπησε στη γη. Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια χωρίς εσένα, αγάπη μου».

