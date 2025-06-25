Αμφίβολη η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ στο EuroBasket 2025. Σύμφωνα με την «Equipe», ο σταρ του Ολυμπιακού είναι πιθανό να μην μπορέσει να βοηθήσει την εθνική ομάδα της Γαλλίας στο φετινό Ευρωπαϊκό που θα διεξαχθεί από 27 Αυγούστου έως 14 Σεπτεμβρίου.

Ο λόγος δεν είναι άλλος από το πρόβλημα τραυματισμού στον αστράγαλο του δεξιού του ποδιού, το οποίο τον ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες. Έτσι, η παρουσία του Φουρνιέ στο EuroBasket μοιάζει αβέβαιη, με τον πονοκέφαλο του προπονητή των «τρικολόρ», Φρεντερίκ Φοτού, να μεγαλώνει, αφού όπως είναι ήδη γνωστό δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Γουενμπανιάμα, Γκομπέρ και Φαλ, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Λεσόρ, ο οποίος έχασε το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν του Παναθηναϊκού.

Ο Φουρνιέ έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Γαλλίας σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης στο Παγκόσμιο του 2014, έχοντας απουσιάσει έκτοτε μόνο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016, όταν δεν είχε κληθεί από τον Βενσάν Κολέ. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει κατακτήσει ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο σε EuroBasket, δύο ασημένια μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες και δύο χάλκινα μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα.

