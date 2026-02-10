Όλο και περισσότερο δυσκολεύουν τα πράγματα στη Μονακό, που βιώνει περίεργες καταστάσεις το τελευταίο διάστημα μετά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιδιοκτήτης της, Αλεξέι Φεντόριτσεφ.



Μάλιστα, η ισπανική «SPORT» κάνει λόγο ότι στο μυαλό του Νίκολα Μίροτιτς υπάρχει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τους Μονεγάσκους, χωρίς ωστόσο να έχει το δικαίωμα να πάει σε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας αφού το παράθυρο των μεταγραφών έχει ολοκληρωθεί.

Έτσι, εφόσον αποχωρήσει από τη Μονακό ο 34χρονος είτε θα πάει σε ομάδα που αγωνίζεται στο BCL, είτε σε σύλλογο από την Ιαπωνία. Μάλιστα, η SPORT ανέφερε πως τις εξελίξεις παρακολουθεί η Μπανταλόνα και αναμένεται να κάνει κίνηση για την απόκτησή του αν πάρει την απόφαση να πει αντίο στη Μονακό.



Τη φετινή αγωνιστική περίοδο ο Μίροτιτς μετράει μετρά 10.7 πόντους 4.4 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 19:06 σε 27 αναμετρήσεις στην Ευρωλίγκα.

