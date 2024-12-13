Μήπως δεν είναι «βύσμα»; Ο Μπρόνι Τζέιμς έβαλε 30άρα στην G-League

Τόσα και τόσα έχει ακούσει, περί… νεποτισμού, αλλά φαίνεται πως ο Μπρόνι Τζέιμς έδωσε κάποιες απαντήσεις. Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς έκανε το καλύτερο (με διαφορά από το δεύτερο) παιχνίδι του στην G-League. Μπορεί οι South Bay Lakers να έχασαν με 106-100 από τους Valley Suns, ωστόσο ο 20χρονος γκαρντ είχε 30 πόντους με 10/14 δίποντα, 3/9 τρίποντα και 1/3 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη.

Το νούμερο 55 του ντραφτ σε τέσσερις εμφανίσεις στην G-League μετρά πλέον 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη σε 26,1 λεπτά κατά μέσο όρο. Στο ΝΒΑ έπαιξε σε επτά ματς με τους Λέικερς έχοντας 0,6 πόντους, 0,3 ασίστ και 0,1 ριμπάουντ σε 2,6 λεπτά ανά αγώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.