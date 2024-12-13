Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήπως δεν είναι «βύσμα»; Ο Μπρόνι Τζέιμς έβαλε 30άρα στην G-League

Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στην G-League

Μπρόνι Τζέιμς

Τόσα και τόσα έχει ακούσει, περί… νεποτισμού, αλλά φαίνεται πως ο Μπρόνι Τζέιμς έδωσε κάποιες απαντήσεις. Ο γιος του Λεμπρόν Τζέιμς έκανε το καλύτερο (με διαφορά από το δεύτερο) παιχνίδι του στην G-League. Μπορεί οι South Bay Lakers να έχασαν με 106-100 από τους Valley Suns, ωστόσο ο 20χρονος γκαρντ είχε 30 πόντους με 10/14 δίποντα, 3/9 τρίποντα και 1/3 βολές, μαζί με 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη.

Το νούμερο 55 του ντραφτ σε τέσσερις εμφανίσεις στην G-League μετρά πλέον 14 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2,5 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα και 2 λάθη σε 26,1 λεπτά κατά μέσο όρο. Στο ΝΒΑ έπαιξε σε επτά ματς με τους Λέικερς έχοντας 0,6 πόντους, 0,3 ασίστ και 0,1 ριμπάουντ σε 2,6 λεπτά ανά αγώνα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark