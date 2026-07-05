Μαντόνα: Ακύρωσε την εμφάνισή της στο Pride λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά της

Η Μαντόνα δεν θα εμφανιστεί τελικά στο London Pride, παρά τις έντονες φήμες που την ήθελαν να ανεβαίνει στη σκηνή της Trafalgar Square σε μια εμφάνιση-έκπληξη.

Η 67χρονη σταρ φερόταν να βρίσκεται σε συζητήσεις για να δώσει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή υπερηφάνειας του Λονδίνου, στο πλευρό καλλιτεχνών όπως η Beth Ditto και ο MNEK. Ωστόσο, σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η εμφάνιση δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς υπήρξαν ανησυχίες για την ασφάλειά της και για το ενδεχόμενο η παρουσία της να προκαλέσει υπερβολικό συνωστισμό.

Το Pride in London επιβεβαίωσε μέσω social media ότι η Madonna δεν θα εμφανιστεί, ούτε θα τραγουδήσει στη φετινή διοργάνωση, βάζοντας τέλος στη φημολογία των τελευταίων ημερών.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η βρετανική «The Sun», η «βασίλισσα της ποπ» ήθελε πολύ να βρεθεί στο event, καθώς παραμένει μία από τις πιο σταθερές και εμβληματικές συμμάχους της LGBTQ+ κοινότητας.

«Ήταν πραγματικά ενθουσιασμένη με την ιδέα να παρευρεθεί, γιατί είναι τεράστια υποστηρίκτρια των LGBTQ+ δικαιωμάτων», ανέφερε η ίδια πηγή. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η ομάδα της φέρεται να αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην προχωρήσει η εμφάνιση, λόγω των μεγάλων συγκεντρώσεων κόσμου στο κέντρο του Λονδίνου. Η απόφαση φέρεται να ελήφθη υπό τον φόβο ότι μια ξαφνική εμφάνισή της θα μπορούσε να μετατρέψει ένα ήδη μεγάλο και καλά οργανωμένο event σε σκηνικό χάους.

Η διαχρονική σχέση Μαντόνα με την LGBTQ+ κοινότητα

Ακόμη κι αν τελικά δεν ανέβηκε στη σκηνή, η σύνδεση της Μαντόνα με το Pride και την LGBTQ+ κοινότητα παραμένει βαθιά. Από τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, η τραγουδίστρια έχει στηρίξει ανοιχτά τα δικαιώματα των LGBTQ+ ανθρώπων, δίνοντας βήμα, ορατότητα και πολιτισμικό χώρο σε κοινότητες που συχνά βρίσκονταν στο περιθώριο.

Η καλλιτέχνις υπήρξε από τις πρώτες μεγάλες ποπ σταρ που μίλησαν ανοιχτά για το AIDS, τη σεξουαλική ελευθερία, την queer κουλτούρα και την ανάγκη κοινωνικής αποδοχής, σε εποχές που τέτοιες θέσεις είχαν σημαντικό κόστος για μια mainstream καριέρα. Γι’ αυτό και οι φήμες για πιθανή εμφάνισή της στο London Pride είχαν προκαλέσει τεράστιο ενθουσιασμό στους fans.

Madonna 'pulls out of surprise London Pride appearance at the last minute over concerns about her safety' https://t.co/9E4swXqZep — Daily Mail (@DailyMail) July 4, 2026

Το νέο album «Confessions II»

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου album της Madonna, Confessions II, το οποίο κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου και σηματοδοτεί την επιστροφή της στις dance-pop ρίζες της.

Το άλμπουμ έχει ήδη συγκεντρώσει ιδιαίτερα θετικά σχόλια από διεθνή μέσα, με αρκετούς κριτικούς να το περιγράφουν ως την πιο δυνατή δουλειά της εδώ και πολλά χρόνια. Η Madonna επιστρέφει σε έναν ήχο που θυμίζει την εποχή του «Confessions on a Dance Floor», αλλά με πιο ώριμη, προσωπική και αναστοχαστική διάθεση.

Πηγή: skai.gr

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