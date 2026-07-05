Καθυστέρηση στον απόπλου του SUPER FERRY στη Ραφήνα - Ταλαιπωρία για 380 επιβάτες

Καθυστέρηση σημειώθηκε νωρίτερα στον απόπλου του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου SUPER FERRY, λόγω εμπλοκής της άγκυρας.

Το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι της Ραφήνας και μετά την αποκατάσταση του προβλήματος που είχε προκληθεί, απέπλευσε, προκειμένου να εκτελέσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

Το πλοίο μεταφέρει 380 επιβάτες, 60 Ι.Χ. οχήματα, 6 φορτηγά και 2 λεωφορεία.

Πηγή: skai.gr

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