Ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε με την κόρη του, και προαλειφόμενη διαδοχό του, δοκιμή του οπλισμού του νέου αντιτορπιλικού 5.000 τόνων Kang Kon, ιδίως πυραύλων τύπου κρουζ και συστημάτων «ηλεκτρονικού πολέμου», ανέφερε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας ήταν και πάλι σε πρώτο πλάνο.

Το πλοίο αυτό είχε εν μέρει ανατραπεί την περασμένη χρονιά, κατά τη διάρκεια της καθέλκυσής του, και χρειάστηκε επισκευές.

Μετά τις δοκιμές, που διεξήχθησαν την Παρασκευή, ο Κιμ Γιονγκ Ουν «έδωσε διαταγή να ολοκληρωθεί η διαδικασία δοκιμών του αντιτορπιλικού με υπεύθυνο τρόπο και να τεθεί σε υπηρεσία στο πολεμικό ναυτικό μέσα σε δυο μήνες», ανέφερε το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

🇰🇷 Kuzey Kore'nin yeni destroyeri ilk sınavını verdi: Kim Jong Un bizzat denetledi.



5.000 tonluk Kang Kon destroyerinden seyir füzesi atışları ve elektronik harp sistemleri test edildi. Pyongyang'ın deniz kuvvetlerini modernize etme hamlesi hız kazanıyor.



📌 The Japan Times |… pic.twitter.com/CyfoF35JiC — Asya Pasifik Gündemi (@AsyaPasifikTR) July 5, 2026

Σε μια από τις φωτογραφίες που μετέδωσε το πρακτορείο, βλέπει κανείς τον Κιμ με ψάθινο καπέλο καθώς παρατηρεί τις εκτοξεύσεις από ακτή, πλαισιωμένος από αξιωματικούς του και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Σε άλλα στιγμιότυπα, εικονίζεται το Kang Kon καθώς εκτοξεύει πυραύλους προς τη θάλασσα.

Η καθέλκυση του πλοίου, τον Μάιο του 2025, είχε αποτύχει, υπό το βλέμμα του κ. Κιμ. Είχε τότε κατακεραυνώσει την «απόλυτη αμέλεια» και απαιτήσει οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Kim Jong Un Oversees Cruise Missile Test from North Korea's New 5,000-Ton Destroyer



North Korean leader Kim Jong Un has overseen a series of cruise missile tests conducted from the 5,000-ton destroyer Kang Kon as part of evaluations of the warship's combat systems ahead of its… pic.twitter.com/cXCdu1dFqn — Global Defense Insight (@Defense_Talks) July 5, 2026

Παράλληλα, επίσης σήμερα Κυριακή, το KCNA μετέδωσε ότι ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ απηύθυνε απαντητική επιστολή στον βορειοκορεάτη ηγέτη, που τον συνεχάρη για την 105η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (1η Ιουλίου).

«Είμαι έτοιμος να καθοδηγήσω μαζί σας τους τομείς και τις περιοχές που αφορά αυτό, και στις δυο πλευρές, για την εφαρμογή της σημαντικής κατανόησης ανάμεσά μας και να οδηγήσω τις σχέσεις Κίνας-Βόρειας Κορέας σε μακροπρόθεσμη, εκτενή και σταθερή ανάπτυξη», ανέφερε ο κ. Σι, ο οποίος επισκέφτηκε την Πιονγκγιάνγκ τον περασμένο μήνα.

Αν και η Βόρεια Κορέα έχει προχωρήσει σε αξιοσημείωτη σύσφιγξη των σχέσεών της με τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, η Κίνα παραμένει ο κυριότερος εταίρος της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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