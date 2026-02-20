Μία αγωνιστική στον Λεσόρ απ’ την Ευρωλίγκα - Πρόστιμο σε Παναθηναϊκό και Μπαρτζώκα

Ποινές με ελληνικό χρώμα ανακοίνωσε η Ευρωλίγκα. Ο Ματίας Λεσόρ τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική αποκλεισμού για τη συμπεριφορά του στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με τη Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Ο Γάλλος, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής λόγω του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό, εξερράγη με τον τρόπο που πανηγύρισε ο Μπόλντγουιν το νικητήριο καλάθι των πρωταθλητών Ευρώπης.

Επιπλέον, ο 30χρονος άσος θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 8.000 ευρώ, ενώ το «τριφύλλι» 22.000 για τα λέιζερ που χρησιμοποίησαν οι οπαδοί του, όπως και για τη συμπεριφορά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 για τα σχόλια του για τη διαιτησία στο ματς με την Dubai BC.

Ακόμη, ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με 4.000 για το πανό που κρέμασαν οι οπαδοί του στην αναμέτρηση με την Μπεσίκτας για το Eurocup.

Η ενημέρωση της Ευρωλίγκας:

«Ο κ. Γεώργιος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.000 ευρώ για τα σχόλιά του σχετικά με τη διαιτησία του αγώνα Ντουμπάι - Ολυμπιακός, σύμφωνα με το άρθρο 24.2.γ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR τιμωρήθηκε με πρόστιμο ύψους 22.000 ευρώ, για τη χρήση λέιζερ, την επιθετική συμπεριφορά των οπαδών του, την ρίψη αντικειμένων και τα ανεπαρκή μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός ΑKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.ε), στ), ζ) και θ) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Ματίας Λεσόρ, παίκτης του Παναθηναϊκού AKTOR, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και πρόστιμο 8.000 ευρώ, για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκός AKTOR – Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με το άρθρο 27.2.ε) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball.

Ο Πανιώνιος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 4.000 ευρώ για τις προσβλητικές ενέργειες των οπαδών του κατά τη διάρκεια του αγώνα Πανιώνιος – Μπεσίκτας, σύμφωνα με το άρθρο 29.2.f) του Πειθαρχικού Κώδικα της Euroleague Basketball».

