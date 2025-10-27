Θεσπρωτός: Αποχωρεί ο Χουάν Ραμόν Ρότσα μετά από 7 χρόνια

Ο Α.Σ. Θεσπρωτός ανακοίνωσε την αποχώρηση του Χουάν Ραμόν Ρότσα από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς και σημαντικής συνεργασίας που κράτησε σχεδόν επτά χρόνια!



Ο Αργεντινός προπονητής συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του συλλόγου, κερδίζοντας την εκτίμηση των παικτών, των φιλάθλων και ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

Η διοίκηση του Θεσπρωτού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για όσα προσέφερε στην ομάδα και ευχήθηκε στον Ρότσα καλή συνέχεια σε κάθε επόμενο βήμα της καριέρας του.



«Ήταν τιμή μας που είχαμε τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στο τιμόνι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Κόουτς, σου ευχόμαστε καλή πορεία σε ό,τι κι αν κάνεις στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του συλλόγου.

