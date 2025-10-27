Έτοιμος για γερή... επένδυση ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο φιναλίστ της τελευταίας Χρυσής Μπάλας αποτελεί έναν από τους κορυφαίους παίκτες στον κόσμο, όμως φαίνεται πως αρχίζει να δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των ακινήτων.

Όπως εξηγούν οι El Pais και El Tiempo, ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα φέρεται να έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση ενός πολυτελούς σπιτιού που κάποτε ανήκε στη Σακίρα και τον Ζεράρ Πικέ, το οποίο βρίσκεται σε μια από τις πιο αποκλειστικές και διακριτικές γειτονιές της μητροπολιτικής περιοχής της Βαρκελώνης. «Η ιδέα είναι να μετατρέψουμε ένα οικογενειακό σπίτι σε σπίτι ενός κορυφαίου αθλητή», δήλωσαν πηγές κοντά στον παίκτη στα καταλανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Γιαμάλ «θα απολαμβάνει τις καλύτερες συνθήκες ασφαλείας, θα υπάρχει αρκετός χώρος για να διαμένουν μαζί του οι φίλοι του και θα υπάρχει ένα ανακαινισμένο γυμναστήριο, ώστε να μπορεί να παρατείνει τις εργάσιμες ημέρες του». Αυτό το σπίτι αποτελεί μέρος ενός τριώροφου συγκροτήματος που είχε αποκτήσει το ζευγάρι των Πικέ και Σακίρα πριν από τον χωρισμό τους.

Το ακίνητο θα διαθέτει εσωτερική και εξωτερική πισίνα, γήπεδο τένις, γυμναστήριο, κάβα και στούντιο ηχογράφησης, καθώς και εκτεταμένους κήπους και υψηλά πρότυπα ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

Παρόλο που ένα από τα οικήματα πουλήθηκε τον Ιούλιο του 2025 από τον πρώην παίκτη της Μπάρτσα και την Κολομβιανή τραγουδίστρια, εξακολουθούν να μοιράζονται δύο ακίνητα με συνολική εκτιμώμενη αξία 11 εκατομμυρίων ευρώ και δομημένη επιφάνεια 715 τετραγωνικών μέτρων.

Το συγκρότημα βρίσκεται κοντά στο προπονητικό κέντρο της Μπάρτσα και αρκετοί παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των Αλεχάντρο Μπαλντέ και Ρόναλντ Αραούχο, ζουν στην περιοχή.

