Πάλεψε στην Πόλη αλλά λύγισε από την Γαλατάσαραϊ ο Προμηθέας

Έδωσε μεγάλη μάχη αλλά δεν τα κατάφερε στην Πόλη ο Προμηθέας! Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου ηττήθηκε στο TBF Salon του Basketball Development Center από τη Γαλατάσαραϊ με σκορ 91-74 και έπεσε στο 1-3 μετά από 4 αγωνιστικές του Basketball Champions League.

Πλέον, για τους Πατρινούς οι δύο πρώτες θέσεις είναι σχεδόν... ακατόρθωτες, επομένως ελπίζουν να μείνουν μπροστά από τη Ράστα Φέχτα και να τερματίσουν στην 3η θέση του ομίλου, αντιμετωπίζοντας κάποιον από τους 2ους των άλλων γκρουπ για μία θέση στους «16» της διοργάνωσης.

Το ματς είχε μία «ιστορία» που επαναλαμβανόταν διαρκώς, με τη Γαλατάσαραϊ να παίρνει διψήφιες διαφορές και τον Προμηθέα να επιστρέφει, χωρίς να μπορεί όμως να βρει μια σταθερότητα στο παιχνίδι του και να κάνει το βήμα παραπάνω παίρνοντας το προβάδισμα.

Η τελική αντεπίθεση των Πατρινών έγινε στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν το 69-54 έγινε 76-73 με ένα επιμέρους 7-19 που έτρεξε σχεδόν... μόνος του ο Τζόρνταν Γουόκερ.

Ωστόσο, από εκεί και πέρα έπαθαν «black-out», χωρίς να σκοράρουν ουσιαστικά για κάτι παραπάνω από 4 λεπτά, μέχρι μία βολή στην τελευταία φάση του αγώνα, με τους γηπεδούχους να τρέχουν ένα επιμέρους 15-1 σε αυτό το διάστημα.

Πληθωρικό πρόσωπο για τους νικητές, με τους Τζέιμς Πάλμερ και Ότις Λίβινγκστον να έχουν από 14 πόντους. 11 μέτρησε ο Εμπούκα Ιζούντου και από 10 οι Χουσεγίν Κοκσάλ και Μπουγκραχάν Τουντσέρ (8 ασίστ). Από τον Προμηθέα, ξεχώρισε με 22 πόντους ο Γουόκερ, ενώ 14 μέτρησε ο Γουές Ιβούντου και από 10 οι Κένι Γουίλιαμς και Αντώνης Καραγιαννίδης.

Στην επόμενη αγωνιστική, ο Προμηθέας θα υποδεχθεί τη Ράστα Φέχτα (04/12), ενώ η Γαλατάσαραϊ θα φιλοξενηθεί από τη Νίμπουρκ (03/12).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 47-41, 63-45, 91-74

Γαλατάσαραϊ (Σεκιζκόκ): Λίβινγστον 14 (3/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καμπατσά 9 (2), Κάμινγκς 7 (1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Μπλούμπεργκς 8 (5 ριμπάουντ), Πάλμερ 14 (3), Βατάν, Ιζούντου 11 (4/5 δίποντα, 3/4 βολές, 9 ριμπάουντ), Τουντσέρ 10 (1 τρίποντο, 8 ασίστ), Ντελγάδο 8 (4/4 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κοκσάλ 10 (4/4 δίποντα)

Προμηθέας (Παπαθεοδώρου): Γουόκερ 22 (5/8 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 3/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πέρι 5 (1), Λούντζης, Μπαζίνας 3 (1), Κένι Γουίλιαμς 10 (3/8 τρίποντα), Λάγιος, Χρυσικόπουλος 2, Ερνάντεζ 8 (4/4 δίποντα), Ιγούντου 14 (5/9 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 1/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καραγιαννίδης 10 (3/5 δίποντα, 4/5 βολές, 6 ριμπάουντ), Κέι Τζέι Γουίλιαμς

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.