Μεντιλίμπαρ: «Στα ντέρμπι δεν έχει σημασία τι έχει προηγηθεί - Δεν χαρίζω καμία θέση στην 11άδα»

Ούτε η πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπράγκα, ούτε η νέα προβληματική παρουσία του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα μετρούν όταν έρχεται ένα ντέρμπι, όπως δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν όψει της αναμέτρησης των δύο ομάδων την Κυριακή στο ΟΑΚΑ (06/10, 20:30).

Ο Βάσκος τεχνικός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη χθεσινή εμφάνιση, ενώ ξεκαθάρισε πως από την εικόνα στις προπονήσεις θα αποφασίσει για το αν θα κάνει αλλαγές για την Κυριακή, καθώς δεν… χαρίζει τη θέση του βασικού σε κανέναν αν δεν τον πείσει πως την αξίζει.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην COSMOTE TV:

Για το τι του άρεσε περισσότερο στο ματς με την Μπράγκα:

«Αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν η συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών μας στον αγωνιστικό χώρο. Η συγκέντρωση, η συνέπεια και η όρεξη που έδειξαν να πιέσουν ψηλά τον αντίπαλο. Είναι αυτά ακριβώς που θέλουμε και όταν τα κάνουμε μας βοηθάει να παίζουμε πολύ καλύτερα. Αυτό λέω στους ποδοσφαιριστές συνέχεια. Πως αν είμαστε εμείς έτσι στον αγωνιστικό χώρο, τότε ο αντίπαλος πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ για να μας κερδίσει».

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό:

«Δεν χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές γιατί παίζουμε με τον Παναθηναϊκό. Όλοι ξέρουν τι σημαίνει αυτό. Λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που υπάρχει το παιχνίδι αυτό ενδιαφέρει όλο τον κόσμο και το κάνει πολύ σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε πολύ μεγάλη όρεξη στον αγωνιστικό χώρο, περιμένουμε να δούμε ένταση με την έννοια της ενέργειας μέσα στο γήπεδο και εμείς θέλουμε να σταθούμε αντάξιοι σε ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι».

Για τον Παναθηναϊκό:

«Σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε μια πολύ καλή στιγμή, όμως αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει καθόλου το παιχνίδι της Κυριακής γιατί αυτό το ματς είναι τελείως διαφορετικό. Σε τέτοια παιχνίδια δεν έχει καμία σημασία τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και εκείνοι φυσικά θα θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι και θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Θα έχουν ξεχάσει τι έγινε στα προηγούμενα παιχνίδια και για αυτό και εμείς αν μείνουμε στο τι καταφέραμε κόντρα στη Μπράγκα θα κάνουμε λάθος. Πρέπει και εμείς να αφήσουμε πίσω μας όσα κάναμε την Πέμπτη και να συγκεντρωθούμε απολύτως στο ματς τη Κυριακής για να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».

Για το γεγονός πως συνηθίζει να κάνει αρκετές αλλαγές μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αν θα το πράξει και τώρα:

«Αυτό εξαρτάται από τους ποδοσφαιριστές. Εξαρτάται από το πώς είναι στην προπόνηση και σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πάντα θέλω να χρησιμοποιώ τους παίκτες που βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Αν κάποιοι είναι ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι, παρά την κούραση τους και δούμε πως προπονούνται καλά, τότε θα παίξουν ξανά. Αντίθετα αν κάποιοι μπορεί να είναι θυμωμένοι που δεν έπαιξαν και δεν είναι κεφάτοι στην προπόνηση, τότε δεν θα παίξουν. Εξαρτάται λοιπόν από την διάθεση που έχουν στην προπόνηση. Ποτέ δεν χαρίζω καμία θέση στην αρχική ενδεκάδα».

