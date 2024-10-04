Super League2: Η 3η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Οι αγώνες της Super League 2 ανεβάζουν ένταση και η 3η αγωνιστική αναμένεται απρόβλεπτη. Δείτε τις αναμετρήσεις, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Δείτε το trailer
Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 15.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο, λαβωμένος από την προηγούμενη ήττα, ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται την ΚΑΒΑΛΑ, που διψά για τη νίκη.
Και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 12.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με τον αέρα της νίκης, ταξιδεύει στο Άργος για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ.
Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.
Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:
|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
Π.Α.Ο.Κ. Β’ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
|
16.00
|
ΜΑΡΣΕΙΓ - ΑΝΖΕ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ
|
15.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΡΕΝ - ΜΟΝΑΚΟ
|
22.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
|
12.00
|
ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. – Α.Ε.Κ. Β’
|
15.00
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΛΥΩΝ - ΝΑΝΤ
|
16.00
|
ΝΙΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ
|
21.45
|
ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports
|
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
|
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ
|
16.30
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.