Super League2: Η 3η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

. Δείτε τις αναμετρήσεις, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr

Super League2

Οι αγώνες της Super League 2 ανεβάζουν ένταση και η 3η αγωνιστική αναμένεται απρόβλεπτη. Δείτε τις αναμετρήσεις, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 15.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο, λαβωμένος από την προηγούμενη ήττα, ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται την ΚΑΒΑΛΑ, που διψά για τη νίκη.

Και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 12.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με τον αέρα της νίκης, ταξιδεύει στο Άργος για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ.

SUPER LEAGUE2

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:


 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Π.Α.Ο.Κ. Β’ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

16.00

MONOBALA.GR

ΜΑΡΣΕΙΓ - ΑΝΖΕ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ

15.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΡΕΝ - ΜΟΝΑΚΟ

22.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ

12.00

ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. – Α.Ε.ΚΒ

15.00

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΛΥΩΝ - ΝΑΝΤ

16.00

MONOBALA.GR

ΝΙΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

21.45

ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports

ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

16.30

MONOBALA.GR

 

