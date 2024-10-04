Super League2: Η 3η αγωνιστική, ζωντανά και αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ

Οι αγώνες της Super League 2 ανεβάζουν ένταση και η 3η αγωνιστική αναμένεται απρόβλεπτη. Δείτε τις αναμετρήσεις, ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου στις 15.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ο, λαβωμένος από την προηγούμενη ήττα, ΗΡΑΚΛΗΣ υποδέχεται την ΚΑΒΑΛΑ, που διψά για τη νίκη.

Και την Κυριακή 6 Οκτωβρίου στις 12.00, ο ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, με τον αέρα της νίκης, ταξιδεύει στο Άργος για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟ.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Αναλυτικά όλοι οι αγώνες σε ΣΚΑΪ TV, ΣΚΑΪ HYBRID, skai.gr/tv/sports και monobala.gr:





ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Π.Α.Ο.Κ. Β’ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ 16.00 MONOBALA.GR ΜΑΡΣΕΙΓ - ΑΝΖΕ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ 15.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΡΕΝ - ΜΟΝΑΚΟ 22.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 12.00 ΣΚΑΪ TV - ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΚΗΦΙΣΙΑ Α.Ε. – Α.Ε.Κ. Β’ 15.00 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΛΥΩΝ - ΝΑΝΤ 16.00 MONOBALA.GR ΝΙΣ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 21.45 ΣΚΑΪ HYBRID - skai.gr/tv/sports ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ 16.30 MONOBALA.GR

