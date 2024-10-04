Υπόθεση Ντιαρά: Οι κανονισμοί της FIFA αντιβαίνουν στους νόμους της ΕΕ

Ιστορικής σημασίας απόφαση, που αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το ποδόσφαιρο (και όχι μόνο), έλαβε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρίνοντας για την πως οι κανονισμοί της FIFA για τις μεταγραφές αντιβαίνουν στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Ο Γάλλος πρώην διεθνής μέσος είχε προσφύγει στα δικαστήρια για την υπόθεση της αποχώρησής του από τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2014 και την αποτυχία της μεταγραφής του στη βελγική Σαρλερουά. Τη σεζόν 2014/15 είχε επικρίνει τον σύλλογό του για περικοπή αποδοχών, που θεωρούσε παράλογη, προτού μάθει, λίγες εβδομάδες αργότερα, ότι το συμβόλαιό του είχε τερματιστεί, μολονότι είχε υπογράψει για έναν χρόνο.

Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο αποφάσισε τότε ότι η Λοκομοτίβ Μόσχας έλυσε το συμβόλαιο του Ντιαρά σωστά και ο Γάλλος έπρεπε να πληρώσει 10,5 εκατομμύρια ευρώ. Η απόφαση αμφισβητήθηκε από τον Ντιαρά, ο οποίος δυσκολεύτηκε στην εύρεση της επόμενης ομάδας του, καθώς οι κανονισμοί της FIFA υποχρέωναν αυτή τη νέα ομάδα να τον βοηθήσει να πληρώσει την εν λόγω αποζημίωση. Αυτό κατέστησε αδύνατη την υπογραφή του για τη βελγική Σαρλερουά το 2014, καθώς η FIFA του αρνήθηκε την άδεια μεταγραφής λόγω χρεών με τους Ρώσους.Σύμφωνα με το «Reuters», το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι μεταγραφικοί κανονισμοί του κυβερνώντος οργάνου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, FIFA, αντιβαίνουν στους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Οι εν λόγω κανόνες είναι τέτοιοι που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους εργαζόμενοι σε έναν νέο σύλλογο», αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο.Οι κανονισμοί της FIFA για την κατάσταση και τις μεταγραφές των παικτών (RETJ) λένε ότι ένας παίκτης που λύνει ένα συμβόλαιο πριν τη λήξη του «χωρίς δικαιολογημένη αιτία» είναι υποχρεωμένος να καταβάλει αποζημίωση στον σύλλογο και εάν ο παίκτης ενταχθεί σε νέο σύλλογο, θα είναι από κοινού υπεύθυνος για την καταβολή της αποζημίωσης.Και δεύτερον, και όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού, το Δικαστήριο θεωρείακόμη και στην αποτροπή του διασυνοριακού ανταγωνισμού που θα μπορούσαν να επιδιώξουν όλοι οι σύλλογοι που είναι εγκατεστημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω της μονομερούς πρόσληψης ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο με άλλο σύλλογο ή ποδοσφαιριστών των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει λυθεί χωρίς βάσιμο λόγο».Το Δικαστήριο τελειώνει υπενθυμίζοντας ότι η δυνατότητα ανταγωνισμού με τις μεταγραφές παικτών διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον τομέα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.Μένει να φανεί πώς θα επηρεάσει η απόφαση αυτή τη μεταγραφική αγορά στο εξής. Η FIFA, σε πρώτη φάση, καλείται να αναπροσαρμόσει κάποιες διατάξεις στους κανονισμούς μεταγραφών της, ενώ η Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών (FIFPro) ήδη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την δικαίωση του Ντιαρά.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.