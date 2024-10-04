Κρόος: «Η Ρεάλ προσαρμόστηκε όταν έφυγαν Ρονάλντο και Ράμος, μπορεί και χωρίς εμένα»

Η Ρεάλ δείχνει να παραπατά στην εκκίνηση της σεζόν και πολλοί θεωρούν πως έναν ρόλο σε αυτό παίζει και η απουσία του Τόνι Κρόος, ο οποίος αποσύρθηκε μετά το τέλος του Euro. Ο Γερμανός πρώην μέσος, ωστόσο, θεωρεί πως «ουδείς αναντικατάστατος» και εκτιμά πως είναι θέμα χρόνου να τον... ξεπεράσει η «βασίλισσα», όπως έκανε με τόσους και τόσους σπουδαίους που αποχώρησαν.



«Ο κόσμος θεωρεί ότι με εμένα η Ρεάλ κέρδιζε σε όλα τα παιχνίδια της με 4-0, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Ούτε εμείς παίζαμε πάντα στο καλύτερό μας επίπεδο. Είχαμε συχνά προβλήματα κι ας ήμουν εγώ στον αγωνιστικό χώρο, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό», είπε ο 34χρονος άλλοτε παίκτης των Μαδριλένων και πρόσθεσε: «Η Ρεάλ προσαρμόστηκε όταν έφυγαν οι Κριστιάνο, Ράμος που ήταν απόλυτοι θρύλοι για την ομάδα. Ήξερε πώς να προσαρμόζεται με την πάροδο του χρόνου και να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους. Κερδίσαμε δύο Πρωταθλήματα χωρίς αυτούς τους δύο. Μπορεί να χρειάζονται λίγο χρόνο για να προσαρμοστούν λόγω της απουσίας μου, αλλά οι παίκτες είναι πολύ καλοί».

