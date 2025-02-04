Πανέτοιμος για τη ρεβάνς του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ολοκλήρωσε το μεσημέρι της Τρίτης (4/2) την προετοιμασία της για το ντέρμπι «αιωνίων» στο Φάληρο με τον Βάσκο τεχνικό να ανακοινώνει τους 24 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του στο ματς πρόκρισης.

Εκτός, όπως και στο πρώτο παιχνίδι, έμεινε ο Κωνσταντής Τζολάκης, αλλά και ο Μάρκο Στάμενιτς που είχε αγωνιστεί ως βασικός στο 1-1 του ΟΑΚΑ. Αντιθέτως στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Αντρέ Όρτα, ο Μπρούνο Ονιαμαέτσι, αλλά και ο Λουίς Πάλμα.

Θετική για τον Ολυμπιακό και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι και η παρουσία του Κοστίνια στην αποστολή, καθώς ο Πορτογάλος δεξιός μπακ ξεπέρασε τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν.

Aναλυτικά η αποστολή:

Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Μπότης, Κάρμο, Τσικίνιο, Όρτα, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Κωστούλας, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Ροντινέι, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Μπρούνο, Παπακανέλλος, Ολιβέιρα, Κοστίνια, Πάλμα.

