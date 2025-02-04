Λογαριασμός
Στο «τιμόνι» της Κρουζέιρο ο Λεονάρντο Ζαρντίμ

Ο διάσημος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2026 - Βοηθοί του θα είναι οι Αντόνιο Βιέιρα, Ντιόγκο Ντίας και Χοσέ Μπάρος

Ζαρντίμ

Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τα ηνία της Κρουζέιρο, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Πορτογάλο προπονητή.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ζαρντίμ με την Κρουζέιρο είναι ως το 2026, ενώ μαζί του θα βρεθούν στον βραζιλιάνικο σύλλογοι και οι Αντόνιο Βιέιρα (βοηθός), Ντιόγκο Ντίας (αναλυτής), Χοσέ Μπάρος (αναλυτής).

Ο 50χρονος τεχνικός έχει περάσει από Τσάβες, Μπέιρα-Μαρ, Μπράγκα, Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Αλ Χιλάλ, Αλ Αχλί, Αλ Ραγιάν και Αλ Αΐν.

