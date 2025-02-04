Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του βρήκε ο Λεονάρντο Ζαρντίμ. Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, μεταξύ άλλων, αναλαμβάνει τα ηνία της Κρουζέιρο, η οποία ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Πορτογάλο προπονητή.

Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Ζαρντίμ με την Κρουζέιρο είναι ως το 2026, ενώ μαζί του θα βρεθούν στον βραζιλιάνικο σύλλογοι και οι Αντόνιο Βιέιρα (βοηθός), Ντιόγκο Ντίας (αναλυτής), Χοσέ Μπάρος (αναλυτής).

Ο 50χρονος τεχνικός έχει περάσει από Τσάβες, Μπέιρα-Μαρ, Μπράγκα, Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Αλ Χιλάλ, Αλ Αχλί, Αλ Ραγιάν και Αλ Αΐν.

Leonardo Jardim é o novo técnico do Cruzeiro! 🤝



O técnico português chega com contrato válido até o fim de 2026! Que seja uma trajetória de muito sucesso e conquistas! 🦊



Também chegam ao Cruzeiro os auxiliares Antonio Vieira, José Barros e Diogo Dias!



Nação Azul, deixe sua… pic.twitter.com/lpq0zytWNQ — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) February 4, 2025

