Έχει περάσει σχεδόν ένα δεκαήμερο από το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός στην Τούμπα και λίγο… αργά συνειδητοποίησα κάτι.

Ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε πάρα πολύ, για τα δικά του δεδομένα το πλάνο του σε αυτό το ματς -και του βγήκε φυσικά. Αλλά πραγματικά κινήθηκε διαφορετικά από αυτό το μοτίβο, που μας είχε συνηθίσει τόσο καιρό και τον δικαίωνε στα μεγάλα παιχνίδια.

Τι εννοώ; Μέχρι τώρα ο Βάσκος ήταν φανερό ότι είχε βρει μία συγκεκριμένη ενδεκάδα με την οποία και έπαιζε σε όλα τα πιο σημαντικά παιχνίδια του, στα ντέρμπι και στην Ευρώπη, φέρνοντας γενικά καλά αποτελέσματα. Βλέπε το 3-0 με την Μπράγκα, το 1-0 στη Μάλμε, το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, ακόμη και το 1-1 με τη Ρέιντζερς.

Ήταν ένα σχήμα με Τζολάκη, Κοστίνια, Ρέτσο, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Τσικίνιο, Ρόντινεϊ, Ελ Κααμπί και Ζέλσον! Το ξεκίνησε με την Μπράγκα, του άρεσε και όταν άλλαζε κάποιον από αυτούς, ήταν μόνο για λόγους ανάγκης! Με τον Παναθηναϊκό ήταν τραυματίας ο Τσικίνιο, τη θέση του πήρε ο Ολιβέιρα. Με τη Μάλμε τραυματίστηκε στα πρώτα λεπτά ο Ορτέγκα, τη θέση του πήρε ο Πιρόλα. Με τη Ρέιντζερς ήταν πάλι απών ο Ορτέγκα, τη θέση του πήρε ο Αποστολόπουλος.

Το όλο σκεπτικό είχε να κάνει με την ανάγκη παρουσίας μίας ενδεκάδας σχεδόν αποκλειστικά με παίκτες του περσινού ρόστερ, συν τον πιτσιρικά Μουζακίτη και τον Κοστίνιο, παιδιά που έκαναν όλη την προετοιμασία, με στόχευση στην ομοιογένεια και στη χημεία.

Είναι προφανές, όμως, ότι στον αγώνα με τους Σκοτσέζους ο Μεντιλίμαπρ προβληματίστηκε και αποφάσισε στον αμέσως επόμενο, με τον ΠΑΟΚ, να αλλάξει πράγματα. Και τον είδαμε για πρώτη φορά να παίζει μεγάλο παιχνίδι φέτος με τρεις μεταγραφές (Κοστίνια, Πιρόλα, Γκαρθία), αλλά και δύο νέα παιδιά (όχι μόνο τον Μουζακίτη, αλλά και τον Κωστούλα). Κοινώς, άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του, πέντε στους 11 παίκτες.

Είναι, δε, ξεκάθαρο ότι αυτό δεν το έκανε μόνο γιατί είχε αναγκαστικές απουσίες (βλέπε Ρόντινεϊ, Ορτέγκα), αλλά και γιατί ήθελε να φρεσκάρει και άλλο την ενδεκάδα του, βλέποντας ότι έχασε τα βήματα της κόντρα στη Ρέιντζερς. Διότι, θα μπορούσε να παίξει με τον Έσε αντί του Γκαρθία και με τον Μασούρα αντί του Κωστούλα, κάτι που άλλωστε περίμεναν οι περισσότεροι…

Ο Βάσκος πήρε μία μεγάλη για εκείνο απόφαση και εν τέλει ταρακούνησε την ομάδα του με τις πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Και πήρε το μάξιμουμ από την παρτίδα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.