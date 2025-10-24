Μεντιλίμπαρ: «Δεν έχω δει ξανά εικόνες από τον τελικό, είναι πάρα πολύ συγκινητικό»

Ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ολυμπιακού επισκέφτηκε το μουσείο ιστορίας της ομάδας και έζησε ξανά μαγικές στιγμές του παρελθόντος.

Στο μουσείο βρέθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να βλέπει για πρώτη φορά εικόνες από τον μυθικό τελικό του Conference League, χωρίς να μπορεί αν κρύψει τη συγκίνηση του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό Κύπελλο. Τα 100 χρόνια ιστορίας έχουν πάρα πολλά πράγματα να δείξουν, αγώνες, Κύπελλα που κέρδισαν άλλοι πριν από ματς. Έχει να δείξει πολλά πράγματα από την ιστορία του Ολυμπιακού.

Αγώνες που παίξαμε και κερδίσαμε, αγώνες που παίξαμε και χάσαμε ενώ θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχουν μείνει όλα αυτά που σε έκαναν δυνατό και σε οδήγησαν προς την κατάκτηση του ευρωπαϊκού.

Αυτό δεν θα ερχόταν αν δεν υπήρχε όλη αυτή η ιστορία. Είναι πολύ εντυπωσιακά, είναι ένα μουσείο πλήρες που δείχνει μια ολόκληρη ιστορία. Μπορεί να το περάσαμε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά υπάρχουν σημεία που αξίζει να σταθείς.

Ειδικά εκείνοι που έχουν έρθει εδώ και δύο χρόνια, βλέπουν πόσοι σημαντικοί παίκτες έχουν αγωνιστεί γι’ αυτή την ομάδα, βλέπουν σημεία της ιστορίας της. Σε κάνουν όλα αυτά να θες να ξαναζείς την ιστορία του Ολυμπιακού, να στέκεσαι σε μερικά σημεία και να σκέφτεσαι μεγάλες στιγμές που έχουν περάσει.

Είναι η πρώτη φορά που βλέπω εικόνες από εκείνον τον τελικό. Η αλήθεια είναι δεν συνηθίζω να βλέπω τι έχει συμβεί γενικότερα. Δεν στέκομαι σε ματς που κερδίσαμε ούτε σε αυτό, δεν έχω ξαναδεί τις εικόνες.

Σήμερα είναι η πρώτη φορά που τα είδα. Δεν μου αρέσει να βλέπω τι έχω κάνει, κερδίσει ή πει, όμως σήμερα είδα αυτές τις εικόνες και είναι πολύ συγκινητικό.

Κατ΄ αρχήν αυτό το μουσείο έχει πράγματα και από τα άλλα αθλήματα, από το μπάσκετ. Ο κόσμος όταν έρθει πρέπει να έχει χρόνο για να δει τα πάντα από όλα τα τμήματα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.