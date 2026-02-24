Παναθηναϊκός: Τεττέη και Σισέ - Οι ομοιότητες όταν σκοράρουν

Το πρόσωπο των ημερών για τους “πράσινους” είναι αδιαμφισβήτητα ο Ανδρέας Τεττέη. Ο 24χρονος επιθετικός έχει πάρει φόρα και σκοράρει κατά ρυπάς. Πρώτα το έκανε δις με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ, με κεφαλιά και μια τρομερή ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Ύστερα ξαναβρήκε δίχτυα κόντρα στον ΟΦΗ με απίστευτη λόμπα.

Είναι φανερό πως ο Τεττέη βρίσκεται σε δαιμονιώδη ρυθμό. Ο Ράφα Μπενίτεθ του έχει δώσει φανέλα βασικού και μάλλον, όπως το πάει, θα την πάρει σπίτι του. Για κάποιους ο νεαρός φορ θυμίζει μια μεγάλη δόξα του συλλόγου, τον Γάλλο θρύλο Τζιμπίρλ Σισέ.

Πηγή: skai.gr

