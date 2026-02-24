Για την πρόθεσή του να επιστρέψει στην Ελλάδα να αγωνιστεί από το καλοκαίρι όταν και τελειώνει το συμβόλαιό του ενημέρωσε ο Κώστας Φορτούνης τη διοίκηση της Αλ Καλίτζ.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα της Αραβίας ο Έλληνας άσος σε συνάντηση που είχε με τους διοικούντες την ομάδα επεσήμανε ότι ο λόγος είναι καθαρά προσωπικοί και οικογενειακοί διευκρινίζοντας ότι η άρνησή του αυτή δεν έχει να κάνει με τίποτα με οικονομικά ζητήματα ή αγωνιστικά.

Η αλήθεια είναι ότι ήδη εδώ και μήνες υπάρχουν φήμες και πληροφορίες που θέλουν τον Έλληνα άσο να επιθυμεί πια να επιστρέψει στη χώρα και μάλιστα, ήδη, κατά κάποιες άλλες πληροφορίες να έχει ήδη έρθει σε επικοινωνία - συμφωνία με τον Ολυμπιακό.

