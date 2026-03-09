Ο Γκράχαμ Άρνολντ, προπονητής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράκ, ζητά από τη FIFA να αναβάλει τον αγώνα μπαράζ για το Μουντιάλ 2026 που είναι προγραμματισμένος για αργότερα μέσα στον Μάρτιο, λόγω προβλημάτων μετακίνησης εξαιτίας της τρέχουσας σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράκ έχει προγραμματιστεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα της 26ης Μαρτίου ανάμεσα στο Σουρινάμ και τη Βολιβία, στα διηπειρωτικά μπαράζ, που θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου στο Μοντερέι του Μεξικού.

Ο νικητής αυτής της αναμέτρησης θα τοποθετηθεί στον 9ο όμιλο μαζί με τη Γαλλία, τη Σενεγάλη και τη Νορβηγία για το φετινό Μουντιάλ των 48 ομάδων που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Ο Άρνολντ, σε δήλωσή του στο Australian Associated Press, πρότεινε μια εναλλακτική λύση λόγω των δυσκολιών στις μετακινήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή μετά τις κοινές αεροπορικές επιδρομές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Κατά τη γνώμη μου, αν η FIFA αναβάλει το παιχνίδι, θα μας δώσει χρόνο να προετοιμαστούμε σωστά», δήλωσε ο Άρνολντ. «Ας παίξουν η Βολιβία με το Σουρινάμ αυτόν τον μήνα και έπειτα, μία εβδομάδα πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, να αντιμετωπίσουμε εμείς τον νικητή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο νικητής θα παραμείνει εκεί και ο ηττημένος θα επιστρέψει στην πατρίδα του».

Το Ιράκ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι ο Άρνολντ δεν μπορεί να φύγει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω του κλειστού εναέριου χώρου. Με τις πρεσβείες να παραμένουν επίσης κλειστές, αρκετοί παίκτες και μέλη του τεχνικού επιτελείου δεν έχουν μπορέσει να εξασφαλίσουν βίζες που θα τους επέτρεπαν να ταξιδέψουν στο Μεξικό για τον αγώνα μπαράζ.

Το Ιράκ επιδιώκει μόλις τη δεύτερη συμμετοχή του σε Μουντιάλ, με την προηγούμενη να χρονολογείται από τη διοργάνωση του 1986 στο Μεξικό.

«Μια ομάδα που θα αποτελείται μόνο από παίκτες που αγωνίζονται εκτός Ιράκ δεν θα είναι η καλύτερη δυνατή ομάδα μας και χρειαζόμαστε την καλύτερη διαθέσιμη ομάδα για το μεγαλύτερο παιχνίδι της χώρας εδώ και 40 χρόνια», δήλωσε ο Άρνολντ. «Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μας, Αντνάν Ντιρτζάλ, εργάζεται αδιάκοπα για να σχεδιάσει και να προετοιμάσει τα πάντα ώστε να γίνει πραγματικότητα το όνειρο όλων στο Ιράκ, επομένως χρειαζόμαστε να ληφθεί γρήγορα αυτή η απόφαση».

Ο Άρνολντ ανέφερε επίσης στη δήλωσή του ότι το Ιράκ θα μπορούσε να αντικαταστήσει το Ιράν, το οποίο έχει ήδη προκριθεί και βρίσκεται στον 7ο όμιλο, σε περίπτωση που η χώρα δεν μπορέσει ή δεν θελήσει να συμμετάσχει στο Μουντιάλ. Πιστεύει ότι αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο θα πρέπει να αναβληθεί το επικείμενο μπαράζ.

Η FIFA δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής το αίτημά του.

