Πέρασε από τη Μανίσα και μείωσε η Εφές Αναντολού

Έκανε το καθήκον της η Εφές Αναντολού. Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο νίκησε 85-76 στην έδρα της Μανίσα στο ματς που ολοκλήρωσε την 21η αγωνιστική της TBL και με 13-8 ρεκόρ μείωσε στις 6 νίκες από την κορυφή και την πρωτοπόρο Φενέρμπαχτσε, αφήνοντας τους γηπεδούχους με ρεκόρ 7-14 στη 13η θέση.

Η Εφές προηγήθηκε +9 στη λήξη του ημιχρόνου και διατήρησε αυτή τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο.

Κορυφαίοι της ομάδας της Κωνσταντινούπολης ήταν οι Λόιντ με 20, Λι με 18 και Χαζέρ με 12 πόντους.

