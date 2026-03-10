Ο επικεφαλής της FIFA, Χάιμο Σίργκι, δήλωσε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι «πολύ μεγάλο» και ότι το τουρνουά του 2026 θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης στο Ντάλας τη Δευτέρα, ο Σίργκι ρωτήθηκε συγκεκριμένα για το Ιράν, του οποίου η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι αβέβαιη λόγω του πολέμου που έχουν εξαπολύσει στη χώρα το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Κάποια στιγμή, θα έχουμε μια απόφαση και το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνεχιστεί, προφανώς», δήλωσε ο Σίργκι, στο NBC 5 στο Ντάλας. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ μεγάλο και ελπίζουμε ότι όλοι όσοι έχουν προκριθεί μπορούν να συμμετάσχουν».

Ο Σίργκι δήλωσε ότι η FIFA παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς και διεθνείς εταίρους για την αξιολόγηση των καθημερινών εξελίξεων.

Η FIFA δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί στενά τα γεγονότα στο Ιράν λίγους μήνες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Ιούνιο. Το Ιράν έχει προκριθεί στο τουρνουά.

Το Ιράν έχει προγραμματιστεί να παίξει με το Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο στον Όμιλο G. Δύο από τους αγώνες έχουν οριστεί για το Λος Άντζελες και ο ένας στο Σιάτλ. Ο Σίργκι δήλωσε ότι η FIFA έχει έρθει σε επαφή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, αλλά αρνήθηκε να παράσχει λεπτομέρειες για αυτές τις συνομιλίες.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία, με 48 έθνη να αγωνίζονται σε τρεις χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν αγώνες σε έντεκα πόλεις, το Μεξικό σε τρεις και ο Καναδάς σε δύο.

Οι αξιωματούχοι της FIFA βρέθηκαν στο Ντάλας για την ανακοίνωση των σχεδίων για το φεστιβάλ οπαδών της πόλης, με το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης εντός του Συνεδριακού Κέντρου Kay Bailey Hutchison να βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή. Ο Σίργκι δήλωσε ότι το IBC θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και αναμένεται να φέρει στο Ντάλας μεταξύ 3.000 και 3.500 μέλη των μέσων ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

